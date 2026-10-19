Почти 60 тысяч тонн яблок собрали в Липецкой области

В Липецкой области продолжается сбор яблок. К 13 октября садоводческие хозяйства региона получили уже 58 тыс. тонн семечковых культур.

Выращиванием яблок в регионе занимаются больше десяти хозяйств в девяти округах. Основной урожай традиционно приходится на Лебедянский округ. Два крупнейших местных предприятия обеспечивают более 90% товарного производства яблок в области.

Собирать урожай садоводам помогают студенты со всей России. В этом году участниками Всероссийского трудового проекта «Агроном-сад» стали 300 молодых людей из 22 регионов. За два месяца они собрали 8 тысяч тонн яблок, повторив прошлогодний рекорд.

«В прошлом году Липецкая область получила рекордный урожай яблок — 126,5 тысячи тонн. По сбору семечковых культур наш регион занял первое место в Центральном федеральном округе», — сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Уборочная кампания в садах региона продолжается.

«Наши садоводы умеют выращивать отличные урожаи, и прошлогодний рекорд это подтвердил. Но важно не только собрать яблоки, а сохранить их качество и сделать так, чтобы свежие липецкие фрукты как можно дольше оставались на прилавках магазинов. Для этого предприятия развивают современные технологии хранения и переработки», — отметил губернатор Игорь Артамонов.