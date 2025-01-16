В регионе

Почти 600 единиц новой сельхозтехники приобрели липецкие аграрии в 2024 году

2 дня назад

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Сельхозтоваропроизводители региона приобрели 598 единиц новой техники стоимостью 5,2 млрд рублей в 2024 году, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Это 101 трактор, 50 зерноуборочных, 12 свеклоуборочных и четыре кормоуборочных комбайна, а также 431 единица другой сельхозтехники. Треть всех купленных машин получена через АО «Росагролизинг».

«Инвестиции в передовые образцы высокопроизводительной техники и современные технологии – залог достижения высоких результатов. Липецкие аграрии это знают, поэтому ежегодно проводят модернизацию машинно-тракторного парка и производств», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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