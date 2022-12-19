Медучреждения Липецкой области пополняются новыми кадрами. За последние четыре года в больницы и поликлиники региона трудоустроились 647 врачей. Об этом сегодня сообщил руководитель региона Игорь Артамонов в ходе своей итоговой пресс-конференции.

Только за последний год в липецкую сферу здравоохранения пришли работать 166 докторов, которые воспользовались разными мерами поддержки, в частности, Губернаторские полтора миллиона и Земский доктор.

Игорь Артамонов отметил, что большая работа сейчас ведётся со студентами-целевиками, которым в пять раз увеличили областную стипендию. Налаживаются связи с медицинскими вузами.

«Врачей не будет, если их не учить и не стимулировать возвращаться в родной регион, – подчеркнул губернатор. – Разумеется, решение кадрового вопроса в медицине – долгий путь, и мы намерены его пройти».