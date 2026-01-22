Почти 700 управленцев из Липецкой области поборются за победу в конкурсе «Лидеры России»

690 управленцев из Липецкой области заявились на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году состязание проводится в командном формате.

Всего на участие в шестом сезоне зарегистрировались более 75 000 человек из 89 регионов РФ и 66 стран мира. В категории «Государственные управленческие команды» заявки на участие приняты от 162 команд. Среди них — 59 команд, которые представляют федеральные органы исполнительной власти и организации федерального уровня. В категории государственных также сформированы 77 команд от субъектов РФ, а также 24 команды крупных муниципальных образований — от Ростова-на-Дону до Хабаровска.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу, в ходе которого каждый из них пройдёт тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов её участников. По итогам будет составлен рейтинг, на основании которого определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года. В них команды по видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления — стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента РФ Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.

«690 заявок от липецких управленцев — это мощная заявка. Наши руководители готовы к конкурентной борьбе, новым знаниям и решению амбициозных задач. Уверен, что участие в «Лидерах России» станет для наших специалистов новым стимулом для роста», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.