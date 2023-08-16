Липецкие сельхозпроизводители, непосредственные получатели государственных субсидий, на середину августа получили 2,3 млрд рублей, или 77% от предусмотренного лимита. Всего в 2023 году на финансирование всех программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов запланировано свыше 3 млрд рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, в этом году для более быстрого доведения средств до сельхозпроизводителей, используется новый механизм предоставления субсидий – финансовое обеспечение в виде авансового платежа. Также с этого года началась реализация федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. Еще одно нововведение – субсидии личным подсобным хозяйствам на закупку мясного скота, на реализованное молоко, картофель и овощи открытого грунта. Впервые в этом году три проекта Липецкой области получили гранты «Агротуризм».

В регионе для сельского туризма активно создается необходимая инфраструктура, а правительство региона оказывает поддержку предпринимательской инициативе. По мнению губернатора Игоря Артамонова, у Липецкой области большой туристический потенциал. «Число приезжающих к нам туристов с каждым годом увеличивается. У нас разработано более 120 туристических маршрутов различной направленности. На липецкой земле очень много интересных мест, которые с удовольствием посещают жители других российских регионов», – отметил Игорь Артамонов.

По многим направлениям бюджетные ассигнования уже полностью доведены до сельхозпроизводителей. Так, компании, развивающие садоводство, на закладку и уход за многолетними насаждениями получили все 276 млн рублей, запланированные на эти работы. Предприятиям всех форм собственности, занимающимся производством молока, перечислен весь лимит денежных средств этого года – 235,8 млн рублей. Кроме того, полностью выплачены субсидии на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв под зерновыми, зернобобовыми, некоторыми масличными и кормовыми культурами, а также на приобретение элитных семян. Общий объем финансирования по этим направлениям составил 145,7 млн рублей. Активно ведутся выплаты на поддержку племенного животноводства. До получателей доведены 193,8 млн рублей из 221 млн, отведенного на эти цели. Еще 500 млн рублей уже выплачены аграриям, занимающимся выращиванием зерновых культур для последующей их реализации.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» производителям масличных для стимулирования производства этих культур, уже перечислено 8,9 млн рублей. Это 100% предусмотренного лимита. На поддержку фермеров и сельхозкооперативов, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в этом году запланировано 333,5 млн рублей. Сегодня по этим направлениям профинансировано 279,6 млн рублей, или 84% от лимита.

Поддержка также оказывается и по другим направлениям, включая мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. «Вопрос доведения государственной поддержки до конечного получателя находится на постоянном контроле органов власти всех уровней, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков. – Своевременное бюджетное финансирование важно для беспрерывной четкой работы АПК региона и выполнения всех задач, поставленных перед областью».