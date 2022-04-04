Завершился набор добровольцев для поддержки общероссийского голосования за объекты благоустройства в Липецкой области. Желание стать волонтёрами изъявили 792 человека – все они оставили заявки на сайте dobro.ru, чтобы стать частью добровольческих штабов в восьми городах региона: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. В каждом из них с 15 апреля по 30 мая будет проходить голосование. В нём смогут принять участие жители старше 14 лет. Им будет предложено выбрать одну из общественных территорий: парки, набережные, скверы, площади. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в 2023 году.

Волонтёры будут информировать жителей о территориях, которые выносятся на голосование, и возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Также они будут помогать выбрать понравившийся объект на общефедеральной платформе, авторизовавшись всего лишь по номеру телефона. Работать добровольцы будут в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры, образования и досуга.

В прошлом году голосование за объекты благоустройства в Липецкой области поддержали 463 волонтёра, в 2022-м количество активных граждан увеличилось практически в 1,5 раза.

«В Липецкой области много неравнодушных людей, благодаря которым развивается добровольчество. Это те, кто бескорыстно хочет изменить мир вокруг себя и участвует в жизни своих городов. Создание комфортной городской среды касается каждого из нас, и такой прирост волонёров лишний раз подтверждает любовь жителей Липецкой области к родному краю», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.