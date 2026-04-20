Почти 800 жителей Липецкой области получили приглашения на работу по итогам Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства завершился в Липецкой области. Масштабное событие охватило 19 площадок региона. Главными точками притяжения в Липецке стали ТРЦ «Европа» и Центр молодёжной карьеры.

Участниками ярмарки стали 5 237 жителей области — от школьников и студентов до граждан предпенсионного возраста, женщин, вернувшихся к работе после перерыва, и участников специальной военной операции.Мероприятие объединило 151 работодателя, среди которых — ключевые предприятия региона: ООО «ЛМЗ», АО «Прогресс», ОАО «РЖД» и десятки других компаний из промышленности, IT, сферы услуг, образования и здравоохранения. Всего на ярмарке было представлено больше 10 тысяч вакансий с уровнем заработной платы от 50 тыс. рублей.

Особый интерес у посетителей вызвали интерактивные зоны: нейропрофориентационное тестирование, помогающее выявить скрытые профессиональные способности; мастер-классы по самопрезентации и составлению резюме; зона виртуальной реальности, демонстрирующая условия труда на производстве.

1825 человек прошли анкетирование, а 784 приглашены на повторные собеседования. Многие воспользовались возможностью записаться на бесплатное переобучение или консультацию по социальному контракту. Следующий этап ярмарки пройдёт 26 июня 2026 года.

«Липецкая область — регион возможностей . Мы выстроили эффективную систему кадровых центров, где людей не просто трудоустраивают, а сопровождают на всём пути: от профориентации до переобучения и открытия своего дела. Результаты ярмарки — 10 тысяч вакансий и сотни приглашений на собеседования — подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Наша задача, чтобы каждый — от школьника до опытного специалиста — мог реализовать себя», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.