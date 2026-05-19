Почти 90 самозанятых Липецкой области перечисляют страховые взносы для получения оплачиваемого больничного с начала года

В Липецкой области продолжает реализовываться новая программа добровольного социального страхования для граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (самозанятых). С начала 2026 года уже почти 90 жителей региона воспользовались этой возможностью, чтобы обеспечить себе финансовую защиту на случай болезни или травмы.

Программа, запущенная СФР по Липецкой области, позволяет самозанятым получать оплачиваемый больничный. Главное условие – добровольная уплата страховых взносов. Право на выплаты возникает через шесть месяцев после уплаты годового взноса либо после полугода непрерывных ежемесячных платежей.

Программу запустили в 2026 году. Для участия в проекте гражданину нужно подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения с Отделением СФР по Липецкой области через приложение «Мой налог», на Госуслугах или лично в клиентских службах регионального ОСФР. Также следует уплачивать взносы на обязательное социальное страхование.

Для получения права на больничный самозанятый выбирает размер страховой суммы для уплаты взносов — 35 000 или 50 000 рублей в год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы. Оплатить их можно сразу или разделить на ежемесячные платежи. Таким образом, в месяц нужно перечислить 1344 или 1920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

«Чем дольше самозанятый уплачивает взносы, тем выше будет выплата. Если это 6 месяцев, то размер пособия по временной нетрудоспособности составит 70% от страховой суммы. Через год выплата по больничному листу составит уже 100%. Выплаты положены в случаях болезни или травмы, ухода за больным членом семьи и других ситуаций по закону. Все уведомления о выплатах будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов», — рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Если остались вопросы, вы можете позвонить по телефону регионального контакт-центра для страхователей — 8 (4742) 42-92-73, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.