Строительство семи фельдшерско-акушерских пунктов завершается в сёлах Липецкой области. Возведение объектов ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Строительство таких же мини-поликлиник продолжится и в следующем году. Предполагается, что в сёлах региона будет построено 19 ФАПов.

Фельдшерско-акушерские пункты предназначены для оказания комплекса квалифицированной первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Построены по типовому проекту: там расположены кабинет приёма фельдшера, процедурный кабинет, помещение персонала с раздевалкой, санузел, комната хранения лекарственных препаратов, помещение хранения уборочного инвентаря, тамбур и техническое помещение. Планировочные решения приняты с учётом доступности для маломобильных групп населения.

«Ориентируем медиков, чтобы они не только прививки делали и ждали, когда пациенты придут к ним с жалобами, но и работали над профилактикой заболеваний. В ФАПах можно пройти диспансеризацию. Мы этому уделяем сейчас большое внимание, чтобы на ранней стадии выявить болезнь, вылечить её и помочь человеку прожить долгую счастливую жизнь. С 1 декабря запускаем специальную профилактическую программу для мужчин от 40 до 65 лет – и ФАПы в сёлах сыграют в этом далеко не последнюю роль», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.