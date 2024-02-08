Старый корпус школы №3 в Лебедяни будет реконструирован по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Старое здание снесут и построят на его месте новое. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Начинаем новую стройку в Лебедяни – заменим корпус школы №3. Там много работы. Проект на два года. Будет вложен почти миллиард рублей. Уже начали сносить здание. На его месте будет новое», – сообщил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что уже наполовину готова ещё одна новая школа в Лебедяни. Она рассчитана на 1224 ученика и строится по нацпроекту «Образование». В учебном корпусе установили окна, отделывают его внутри.

По проекту школа будет состоять из трёх корпусов – учебного, общественного и спортивного. В ней разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На пришкольной территории расположатся стадион и игровые площадки.