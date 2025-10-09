Почти миллиард рублей направила Липецкая область на закупку медоборудования в этом году

Больше 900 млн рублей в этом году вкладывает Липецкая область в обновление оснащения в больницах и поликлиниках. Это как региональное финансирование, так и федеральное – в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На выделенные средства приобретается 371 единица медицинского оборудования, в том числе для районных медучреждений. К примеру, эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы, рентгены и многое другое.

Модернизация материально-технической базы в районных больницах позволяет повышать качество оказания медицинской помощи. Так, в городе Грязи после приобретения современных установок начали проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. В отличие от открытой хирургии такие вмешательства менее травматичны и более эффективны, так как позволяют врачу с помощью увеличивающей изображение оптики работать как под микроскопом и оперировать фактически ювелирно. После таких вмешательств не нужна длительная реабилитация – пациентов выписывают уже через несколько дней, раньше требовалось длительное восстановление.

«Оснащение районных больниц современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах. Это не только сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, но и повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.