Новый инвентарь получили липецкие спортсмены, которые занимаются стендовой стрельбой. За счёт областного бюджета приобрели почти миллион тарелочек-мишеней для тренировки.

Инвентарь и экипировка закупается не только для стрелков, но и для всех спортшкол Липецкой области. По поручению губернатора Игоря Артамонова в 2024 году на стандарты спортподготовки в регионе было выделено больше 560 млн рублей.

«Подготовка спортсменов требует современной материальной базы. Мы стараемся систематически её обновлять, в том числе строить новые спортивные сооружения. К примеру, за последние пять лет в регионе появилось больше сорока спортобъектов», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.