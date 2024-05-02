Сведения о кадастровой стоимости 932 795 объектов капитального строительства в Липецкой области внесены в ЕГРН. Центр кадастровой оценки в 2023 году провел государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест. Результаты утверждены приказом Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и применяются с 1 января 2024 года. В свою очередь Росреестр мониторит проведение государственной кадастровой оценки на корректность и полноту сведений. Ознакомиться с результатами можно на сайте Росреестра.

Как сообщили в управлении Росреестра по Липецкой области, государственная кадастровая оценка проводится раз в четыре года. На определение кадастровой стоимости влияют местоположение, назначение и вид разрешенного использования объекта капстроительства, этаж и количество этажей в здании, год постройки, материал стен, категория и вид разрешенного использования земель, площадь объекта недвижимости, наличие коммуникаций и экономическая ситуация в регионе. Для получения разъяснений о способах уменьшения кадастровой стоимости объектов недвижимости жителям Липецкой области необходимо обращаться в Центр кадастровой оценки в Липецке.