Почти полмиллиона жителей Липецкой области сделали прививки от гриппа

Областная профилактическая акция «На прививку становись» сегодня завершила свою работу. Она стартовала 16 ноября и проходила во всех районах Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов отмечает особую важность иммунопрофилактики, формирования у жителей области доверительного отношения к вакцинации. «Иммунизация значительной части населения остается наиболее действенным способом предупреждения различных заболеваний», – подчеркивает Игорь Артамонов.

С 23 ноября по 27 ноября в рамках акции привито против гриппа 2123 жителя области, а в передвижных диагностических комплексах вакцину от гриппа получили 2994 человека. В целом по региону привито против гриппа 517 тысяч человек, из них 147 тысяч детей. За счет средств работодателей на предприятиях и производствах вакцинировано 36 тысяч человек.

Охват вакцинацией составил 45,4 % населения области. Всего за период прививочной кампании планируется привить не менее 60 % населения области.Медики напоминают, что основной целью вакцинации является уменьшение риска осложнений после гриппа, снижение числа заболевших и количества летальных исходов в результате заболевания. А наиболее эффективной защитой против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые наиболее актуальны в этом эпидемиологическом сезоне.