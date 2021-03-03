В Добринский район доставлено ещё 400 доз вакцины «Спутник-V».

На утро 2-го марта, по данным ГУЗ «Добринская ЦРБ», от этого количества оставалось 166 доз.

— С начала прививочной кампании в нашем районе, — говорит главный врач Лилия Игоревна Самошина, — первый компонент получили 1452 человека, 490 добринцев привиты полностью.

Осложнений от вакцинации у земляков не наблюдалось. Были лишь единичные случаи повышения температуры в течение суток, что допустимо.

Прививку против COVID-19 может сделать любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Записаться можно по телефонам 122 или 8 (47462) 2-19-00.