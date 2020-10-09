Почти семь миллионов рублей заплатит недобросовестный подрядчик в бюджет Липецка. Фирма сорвала сроки строительства школы на Манеже

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в рассмотрении апелляционной жалобы фирме «Сталь-М», которая отвечала за возведение школы на улице 50 лет НЛМК. Теперь, согласно предыдущему судебному решению, компания должна выплатить неустойку и судебные расходы. Общая сумма – порядка семи миллионов рублей.

Судебное разбирательство с недобросовестным подрядчиком началось еще в прошлом году. Между истцом и ответчиком 11 октября 2017 года был заключен муниципальный контракт более чем на 500 миллионов рублей, в соответствии с которым тамбовское предприятие обязалось выполнить работы по строительству школы на Манеже. Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2018 году. Однако работы велись с серьёзным отставанием от графика. В результате контракт с подрядной организацией был расторгнут.

Управление строительства администрации Липецка обратилось в суд с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контактом. Судебные разбирательства длились долго. Теперь арбитражным судом в них поставлена точка – общество с ограниченной ответственностью «Сталь-М» должно выплатить средства.

– Конечно, сумма значительно снизилась. Это связано с приостановкой работ на объекте и непредвиденными расходами по изменению конструкции фундамента и замене грунта. Однако мы все равно считаем решение суда объективным и не будем его оспаривать, – отметили в городском управлении строительства.

Напомним, несмотря на все сложности 1 сентября этого года школа на Манеже распахнула двери для учеников – за новые парты сели более 600 ребят.