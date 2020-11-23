Почти семь тысяч многодетных семей в Липецкой области получают ежемесячную выплату на детей до трёх лет

Ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за десять месяцев 2020 года в регионе получили 6938 семей. В них воспитывается 7521 ребёнок до трёх лет.

Размер выплаты в Липецкой области в 2020 году составляет 9840 рублей. Это величина прожиточного минимума для детей за второй квартал предшествующего года. На реализацию данной меры поддержки из федерального и областного бюджетов за десять месяцев было выделено 576,9 млн рублей.

«Меры поддержки семей с детьми в Липецкой области реализуются в полной мере. Региональная власть стремится помочь каждой семье», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых появился (был рождён или усыновлён) третий ребёнок или последующие дети, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории области на дату обращения. Сейчас это 32 549 рублей.

Для получения выплаты нужно обратиться в МФЦ с пакетом документов, в который, кроме заявления, входят паспорта заявителя и лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, свидетельство о рождении ребёнка (детей); документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в качестве членов семьи; справки о доходах, полученных каждым членом семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за предоставлением выплаты.

Выплата назначается с месяца обращения за её назначением по день достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Справку о доходах, полученных каждым членом семьи, необходимо предоставлять ежегодно. Делать это необходимо в течение 15 календарных дней после истечения годичного срока назначения ежемесячной выплаты. Деньги выплачиваются не позднее 20 числа каждого месяца, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.