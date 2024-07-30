Почти семь тысяч школьных учителей Липецкой области пользуются цифровой платформой «Патронаж». Через неё они могут получить информацию о льготах и мерах поддержки, рассчитать педагогическую нагрузку, необходимый для пенсии стаж, узнать о конкурсах профессионального мастерства и курсах повышения квалификации.

Подключение педагогов основного образования к «Патронажу» ведётся с ноября 2023 года. За это время от них поступило более 800 запросов. Работу системы оценила делегация Института демографической политики имени Дмитрия Менделеева, посетившая Липецк накануне. Они познакомились с социальными кураторами, которые закреплены за каждым подопечным «Патронажа», а также оценили систему обратной связи, через которую можно узнать получил ли педагог запрашиваемую меру поддержки, насколько удовлетворен результатом и чтобы хотел улучшить.

С сентября 2024 года планируется также подключить к «Патронажу» педагогов дошкольного и дополнительного образования, сообщили в областном управлении образования и науки. «Патронаж» зарекомендовал себя в качестве удобной и доступной площадки по оказанию системной помощи своим пользователям. Школьные учителя тоже смогли оценить удобство получения консультативной помощи и индивидуальную работу с соцкуратором. Было принято решение распространить эти практики и на других педагогов региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.