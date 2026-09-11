Почти семь тысяч студентов приняли участие в шествии первокурсников в Липецке

Масштабным шествием и большим праздником отметили в Липецке посвящение в студенты. Эту традицию возродили в прошлом году.

По городу с флагами своих учебных заведений прошли почти семь тысяч первокурсников. На Городище их приветствовал губернатор региона Игорь Артамонов. Он пожелал молодым людям хорошей учёбы, веры в себя и новых друзей.

«У вас начинается самая счастливая пора в жизни, которую вы точно не забудете никогда. Удачи! Пробуйте, ищите, не бойтесь ошибок, будьте на позитиве. И не тратьте время зря – оно летит быстро», – отметил глава региона.

Студенты все вместе произнесли клятву первокурсников, а затем приняли участие в развлекательной программе с квестами, интерактивом, концертом и розыгрышем призов.