Почти три десятка нарушений выявили добринские автоинспекторы во время очередного рейда

Двадцать семь нарушений различного характера было выявлено сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району за время проведения рейда, который проходил на дорогах муниципалитета с 6 по 8 ноября текущего года. Такие данные привел врио начальника ОГИБДД, капитан полиции Алексей Полянский.

Проведение целого комплекса специальных профилактических мероприятий наметили в ОГИБДД в связи с ростом на автодорогах дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Внимание инспекторов ДПС было направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, которые были связаны с управлением автомобилем в состоянии опьянения, лишенными права управления. В ходе проведения рейда сотрудниками ДПС было выявлено три таких факта.

Напоминаем, что ответственность за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.