Общество Происшествия

Почти три десятка нарушений выявили добринские автоинспекторы во время очередного рейда

28 минут назад
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Двадцать семь нарушений различного характера было выявлено сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району за время проведения рейда, который проходил на дорогах муниципалитета с 6 по 8 ноября текущего года. Такие данные привел врио начальника ОГИБДД, капитан полиции Алексей Полянский.

Проведение целого комплекса специальных профилактических мероприятий наметили в ОГИБДД в связи с ростом на автодорогах дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. Внимание инспекторов ДПС было направлено на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, которые были связаны с управлением автомобилем в состоянии опьянения, лишенными права управления. В ходе проведения рейда сотрудниками ДПС было выявлено три таких факта.

Напоминаем, что ответственность за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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