Сегодня, накануне большого православного праздника — Воскресения Христова — участники и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Добринском районе, вдовы погибших, семьи участников СВО и те, кто находится на социальном обслуживании, получили 998 освященных пасхальных куличей. Это – традиционный подарок в адрес тех, кто нуждается во внимании и заботе, кто заслужил это право своими ратными и трудовыми делами.

Средства на выполнение этого важного социального заказа кондитеры получили из районного бюджета.

С вечера среды повара из ООО «Добринский общепит» трудились над тем, чтобы куличи получились на славу. В кафе «Молодежное» на длинных, покрытых скатертями столах — сотни румяных, высоких куличей, с православным крестиком на шапочке из глазури.

Благочинный Добринского церковного округа, митрофорный протоиерей Александр Адоньев провел чин освящения пасхальной сдобы.

Он пожелал всем, кто пришел на освящение куличей, встретить главный православный праздник с хорошим настроением. А также – мира, добра, счастья в семьях и здоровья.

Затем главы сельских поселений по заранее составленным спискам получили пасхальную сдобу и загрузили в служебный автотранспорт. До конца сегодняшнего дня все 998 освященных куличей доставят по назначению.