Число участников регионального проекта «Активное долголетие» за год выросло в 12 раз, программа охватила все районы Липецкой области, сообщает региональное управление социальной политики. Проект «Активное долголетие» стартовал в регионе в мае 2021 года. Его цель – создать условия для ведения активного образа жизни и самореализации. В качестве пилотного программу запустили в Липецке и Ельце. И предложили гражданам пожилого возраста бесплатные занятия йогой, скандинавской ходьбой, восточными танцами, ретро-дискотеки.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Весной 2022 года к проекту подключились все районы Липецкой области, а число активностей значительно увеличилось. В Ельце, например, пенсионеры посещают аквааэробику, а в Становлянском районе – группу плоскостной флористики. Активно в программу включились и НКО. Одна из них запустила в регионе и швейные мастерские.

Чтобы проект стал более привлекательным, его расписание регулярно дополняется с учетом пожеланий пенсионеров. Курсы «Активного долголетия» теперь включают рыбалку, сбор трав, кулинарию, дыхательную гимнастику. Чаще всего занятия проходят в парках и скверах, на свежем воздухе. Активности предлагают и сами граждане пожилого возраста, серебряные волонтеры. Пенсионеры создают собственные кружки, студии, творческие мастерские, клубы. Благодаря их инициативе появилась школа для детей с ограниченными возможностями, экскурсионные маршруты, школа Тиктока.

Учреждения социальной защиты поддерживают инициативы граждан, предоставляя помещения, помогая с транспортом, решая организационные вопросы и информируя население о занятиях. В июне 2022 года стартовала информационная кампания в поликлиниках города. Специалисты липецкой соцзащиты вышли в медучреждения, чтобы рассказать гражданам о бесплатных оздоровительных занятиях в рамках областного проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография».

Расписание мероприятий «Активного долголетия» регулярно публикуется на официальных страницах Управления социальной в политики в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В планах и дальше расширять список активностей, чтобы «Активное долголетие» стало проектом «шаговой доступности» для всех пожилых граждан независимо от места из проживания в Липецкой области.