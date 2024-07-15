Практически все районы и округа Липецкой области приступили к уборочным работам. Молотят пшеницу, ячмень, горох. За первую неделю обмолочено 50 тысяч гектаров яровых и озимых зерновых и зернобобовых культур. Собрано 200 тысяч тонн, из которых 195,5 тысячи – озимая пшеница. Урожайность на данный момент составляет 40,3 центнера с гектара.

Также обмолочено 700 гектаров ячменя и 800 гектаров гороха. Получено 2,5 тысячи и 2 тысячи тонн урожая соответственно. Площади под горохом в этом году увеличены на 34% до 30 тысяч гектаров, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать почти 770 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 320 тысяч из которых – озимые пшеница и рожь. Общая посевная площадь в текущем году составила 1,4 млн гектаров. «Несмотря на все сюрпризы погоды, уборочная в регионе стартовала. К ней тщательно готовились. Есть техника, топливо. Надеемся, что все пройдет без проблем, и ждем хороший урожай», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.