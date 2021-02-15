Подать документы для оформления практически на всех мер социальной поддержки можно в центрах «Мои Документы». В многофункциональных центрах доступны более 70 услуг по линии социальной защиты и 12 услуг в сфере содействия занятости населения.

Для посещения любого МФЦ региона необходимо записаться на приём по телефону: 8 (4742) 522-142 либо c помощью сайта umfc48.ru в разделе «Запланируйте свой визит». «Мы стараемся повышать уровень обслуживания населения, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Гораздо удобнее получать все госуслуги в одном месте, где созданы условия для этого, есть стандарт обслуживания, работают подготовленные люди, имеется хорошее оснащение».

Непосредственно в центр соцзащиты надо обращаться только за предоставлением бесплатного проезда детям из многодетных семей и детям, где родители – неработающие инвалиды. В Липецке приём граждан непосредственно сотрудниками центра соцзащиты ведётся в клиентской службе по адресу улица Циолковского, д. 11/1.

При этом получить консультации можно в ЕДС, позвонив по номеру: 8-800-450-48-48. В Единой диспетчерской службе консультируют по мерам социальной поддержки, социальному обслуживанию – добавочное 2, по вопросам трудоустройства – добавочное 4. Если нужно получить информацию непосредственно у сотрудников территориальных центров, операторы ЕДС сформируют заявку, и специалист центра сам свяжется с гражданином. Кроме этого, полноценные консультации дают сотрудники управления в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», в чате на сайте управления.