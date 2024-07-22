Танки с надписями «За Родину!», «За Сталина!» и такой, как на этом, участвовали в боях, поднимая боевой дух советским воинам.

Именно в эти дни, с 5 июля по 23 августа, 81 год назад на Белгородчине проходило самое мощное танковое сражение в истории — Курская битва.

Она летом 1943-го года окончательно переломила ход Великой Отечественной войны и Второй мировой в целом: после неё Красная армия уже только наступала, освобождая районы и города, оккупированные фашистами.

Вечная память защитникам Родины.

12 июля историки считают главной кульминацией Огненной дуги. Жители Добринского района и автор этих строк посчитали своим долгом почтить память героев, сложивших свои головы в этом танковом сражении, и посетили то самое третье ратное поле под Прохоровкой Белгородской области (ещё два ратных поля — Куликово и Бородинское). Тут земля вставала на дыбы.

Курская битва — самое мощное танковое сражение в истории, переломившее ход Великой Отечественной войны и Второй мировой.

Поражает с самого подъезда всё: и масштабы поля, и техника, и огромная стела с названием парка (Парк Победы), в левой части которой сконструирована модель рейхстага с поднятым на его верху красным Знаменем Победы.

Есть и в Прохоровке поднятое над рейхстагом красное знамя Великой Победы.

Передать словами чувства, когда знаешь, сколько советских защитников, в том числе жителей Добринского района, здесь полегло, просто невозможно. Одновременно душу наполняет скорбь по погибшим и гордость за несгибаемый дух защитников Отечества. Танки с надписями «За Родину!», «За Сталина!», легендарная Т-34, которые видели только в фильмах, впечатляют своей мощью. А что уж можно говорить о тех бойцах, которые ими управляли!

Этот лозунг времён Великой Отечественной войны сейчас тоже очень актуален.

Кроме того, мы побывали в трёх музеях Прохоровки, посвящённых Великой Победе. И в одном из них увидели на стене лозунг того военного времени, который очень актуален и теперь, ведь всего в нескольких десятках километров от Прохоровки вновь идут бои, и опять наши солдаты нуждаются в поддержке своего тыла. «Чем крепче тыл, тем крепче фронт», — эти слова и сейчас современны, как и более восьми десятков лет назад. Станем ли мы тем единым монолитом, наконец, как тогда наши воевавшие деды-прадеды и их защитники в тылу?..

Памятник тем, кто ковал Победу в тылу.

Но уж слова Аристотеля из того же музея: «Когда забывают войну, начинается новая; память — главный враг войны» — надо бы, думается, давно некоторым правителям распечатать и положить перед глазами. (Я имею в виду руководителя Украины, чей дед тоже воевал).

Люди идут и идут на это ратное поле,чтобы почтить память защитников Отечества, погибших в Курской битве.

Мы, жители района, сейчас постоянно чтим память жителя Средней Матрёнки Данила Рущинского, навечно оставшегося 19-летним и вошедшего в историю Героем за спасение на поле битвы однополчан. В Прохоровке есть скульптура его ровесника, 19-летнего сержанта Борисова, который лично подбил семь танков противника…

Одним из главных памятников музея-заповедника на Прохоровском поле является почти 60-метровая звонница, являющаяся символом Победы. Она состоит из 4 белокаменных колонн-пилонов. Символически — по количеству лет войны. На стенах звонницы можно увидеть фрески с картинами сражений. На её вершине расположена скульптура Покрова Пресвятой Богородицы. А колокол звонницы весит 3,5 тонны. Он звучит через каждые 20 минут, напоминая нам, какой ценой завоевали деды независимость Родины. Вечная им память.