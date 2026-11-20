Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН в третье воскресенье ноября, начиная с 2005 года. В этот день люди вспоминают погибших в авариях и выражают соболезнования членам их семей. Жители Добринского округа также присоединились к этой акции. Пятнадцатого ноября в Никольском храме п. Добринка прошла гражданская панихида по жертвам дорожно-транспортных происшествий.

Статистика ДТП на дорогах региона, в частности Добринского округа, заставляет задуматься. По информации инспектора ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», лейтенанта полиции Анастасии Жигулиной, за 10 с половиной месяцев в Добринском округе было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми. В авариях было ранено 25 человек и 1 погиб. Также было зафиксировано 102 ДТП, в которых механические повреждения получили автомобили.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате аварий было травмировано 46 человек, а ещё четверо погибли. С механическими повреждениями было зарегистрировано 90 ДТП.

Главной причиной всех аварий по-прежнему остается обычная беспечность водителей и пешеходов и пренебрежение правилами дорожного движения.