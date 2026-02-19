Почтили память, возложили цветы

В минувшее воскресенье в России отмечали 37-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана.

В преддверии этой даты в Добринке у монумента воинам-интернационалистам состоялся памятный митинг. В нем приняли участие сами воины-афганцы, студенты, представители власти, военкомата, ветеранских общественных организаций, казачества, а также участники специальной военной операции.

От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова всех участников митинга поприветствовала председатель комитета экономики и инвестиционной деятельности администрации муниципалитета Галина Демидова.

Председатель совета ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина отметила, что советские воины-интернационалисты достойно выполнили свой воинский долг в Афганистане.

Они несли мир в эту далекую Республику, строили для мирного населения школы, детские сады, больницы, развивали социальную инфраструктуру. Вместе с тем Т.В. Шигина поблагодарила пришедших на митинг участников специальной военной операции, подчеркнув преемственность поколений защитников Родины.

В своем выступлении председатель ветеранской организации воинов-афганцев Владимир Машталер сказал:

— По последним данным, в Добринском округе на сегодняшний день осталось 74 воина-афганца. А когда-то нас было около 150 человек. Кто-то уехал из нашего округа, других, к сожалению, уже нет с нами. Но воины-афганцы и сейчас в строю. Некоторые из нас передают свой боевой опыт молодому поколению и, несмотря на возраст, сражаются на фронтах специальной военной операции.

В завершение митинга состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам и была объявлена минута молчания.