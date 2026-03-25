Под его гармошку плясали на Красной площади

Виктора Павловича Першина, заслуженного работника культуры РФ, виртуозного гармониста Добринского округа, Анастасия и Захар Заволокины, ведущие и руководители знаменитой на всю страну телепередачи «Играй, гармонь любимая!», приглашали поучаствовать в 40-летнем юбилее своего зрелищного проекта.
— Не скрою, — признаётся земляк, — что для меня это участие всегда настоящий подарок и признание моего многолетнего труда. Эта легендарная программа вот уже несколько десятилетий объединяет целые поколения и сохраняет русскую культуру. Честь и хвала её создателям, братьям Заволокиным, и их детям-продолжателям. Анастасия и Захар не оставили дело своего отца Геннадия Заволокина после его гибели. Они сохранили и развили формат программы «Играй, гармонь любимая!», которая знакомит зрителей с народным творчеством, гармонистами и исполнителями из разных уголков России. Передача с самого первого дня и до сей поры является важной частью популяризации русской народной культуры. Впервые с Заволокиными-младшими я познакомился в Тамбове в 2013-м году, а в 2014-м они приглашали меня на очередной юбилей программы в Новосибирск, где я стал лауреатом.
По словам собеседника, в Москве он провёл целых три дня. Первые два шли съёмки. Атмосфера царила весёлая и душевная. Ярким моментом стала игра на Красной площади. Ну когда ещё сельскому гармонисту доведётся растянуть меха в сердце нашей Родины! Настоящее счастье!
Переливы гармошек разносились над историческим центром столицы, завораживая прохожих. Люди, заслышав знакомые мотивы матанечки, останавливались, а потом пускались в пляс. Одни тут же напевали частушки, другие просто широко улыбались, радуясь живой народной музыке.
— Мы играли с душой, — признаётся Виктор Павлович, — и видели, как наши аккорды находили отклики в душах простых зрителей и уж тем более — самих участников программы. Огромными хлопьями шёл снег, но он никому не мешал. Мы чувствовали, как наша народная музыка объединяет совершенно разных людей и дарит им минуты искреннего веселья.
На третий день состоялся грандиозный концерт на сцене Кремлёвского дворца. Здесь В.П. Першин уже был зрителем и с радостью наблюдал за выступлениями других артистов.
— Это время, проведённое в Москве на знаменитой передаче, — говорит заслуженный работник культуры РФ, — навсегда останется в моей памяти, как одно из светлых событий в жизни.