Под его гармошку плясали на Красной площади

Виктора Павловича Першина, заслуженного работника культуры РФ, виртуозного гармониста Добринского округа, Анастасия и Захар Заволокины, ведущие и руководители знаменитой на всю страну телепередачи «Играй, гармонь любимая!», приглашали поучаствовать в 40-летнем юбилее своего зрелищного проекта.

— Не скрою, — признаётся земляк, — что для меня это участие всегда настоящий подарок и признание моего многолетнего труда. Эта легендарная программа вот уже несколько десятилетий объединяет целые поколения и сохраняет русскую культуру. Честь и хвала её создателям, братьям Заволокиным, и их детям-продолжателям. Анастасия и Захар не оставили дело своего отца Геннадия Заволокина после его гибели. Они сохранили и развили формат программы «Играй, гармонь любимая!», которая знакомит зрителей с народным творчеством, гармонистами и исполнителями из разных уголков России. Передача с самого первого дня и до сей поры является важной частью популяризации русской народной культуры. Впервые с Заволокиными-младшими я познакомился в Тамбове в 2013-м году, а в 2014-м они приглашали меня на очередной юбилей программы в Новосибирск, где я стал лауреатом.

По словам собеседника, в Москве он провёл целых три дня. Первые два шли съёмки. Атмосфера царила весёлая и душевная. Ярким моментом стала игра на Красной площади. Ну когда ещё сельскому гармонисту доведётся растянуть меха в сердце нашей Родины! Настоящее счастье!

Переливы гармошек разносились над историческим центром столицы, завораживая прохожих. Люди, заслышав знакомые мотивы матанечки, останавливались, а потом пускались в пляс. Одни тут же напевали частушки, другие просто широко улыбались, радуясь живой народной музыке.

— Мы играли с душой, — признаётся Виктор Павлович, — и видели, как наши аккорды находили отклики в душах простых зрителей и уж тем более — самих участников программы. Огромными хлопьями шёл снег, но он никому не мешал. Мы чувствовали, как наша народная музыка объединяет совершенно разных людей и дарит им минуты искреннего веселья.

Представители традиций народной музыки Захар и Анастасия Заволокины и наш земляк из Талицкого Чамлыка Виктор Першин. Творческая встреча на съемочной площадке телепередачи «Играй, гармонь любимая!».

На третий день состоялся грандиозный концерт на сцене Кремлёвского дворца. Здесь В.П. Першин уже был зрителем и с радостью наблюдал за выступлениями других артистов.

— Это время, проведённое в Москве на знаменитой передаче, — говорит заслуженный работник культуры РФ, — навсегда останется в моей памяти, как одно из светлых событий в жизни.