Минувший вторник запомнится многодетным семьям Ивана и Дарьи Деминых, Мраза Бариевича и Надоян Гулнари Мстоян, Алексея и Виктории Кутищевых, а также Алены Чернышовой знаковым в их жизни событием. В этот день им вручили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение или строительство своего жилья.

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами граждан Российской Федерации». По этим программам и проектам каждой семье положена определенная денежная сумма на приобретение или строительство своего жилья.

— Подобное мероприятие, — сказал Александр Николаевич, — уже не первое в нашем районе. Чуть ранее счастливыми обладателями таких свидетельств также стали 4 семьи. Я искренне поздравляю с этим важным в вашей жизни событием и желаю, чтобы в вашем новом доме всегда царил уют, тепло, добро и любовь!

Затем глава вручил семьям долгожданные свидетельства. К примеру, семья Деминых ждала его почти 10 лет.

Они поженились в 2011 году и почти сразу вступили в эту программу. Жили вместе с родителями, потом в Липецке, но вернулись в родной Добринский район. Иван сейчас работает инженером в хозяйстве индивидуального предпринимателя. Его супруга Дарья — фармацевтом в аптеке. Они планируют купить трехкомнатную квартиру в Добринке, где будет много места и для них, и для детей Ильи и Матвея…

По федеральной программе свои жилищные условия с 2010 года улучшили 100 молодых и многодетных семей нашего района.

«Наша задача – оказывать поддержку молодым и многодетным семьям, совершенствовать существующие программы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.