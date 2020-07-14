Под Липецком продолжают строительство «Восточного обхода». Что сделано к этому моменту?

Масштабные работы развёрнуты на строительстве второй очереди «Восточного обхода». Первый этап – это участок от трассы Орёл-Тамбов до поворота на Ярлуково на автодороге Сселки – Грязи. Протяжённость объекта составляет почти три километра, в него входят две двухуровневые развязки: клеверного типа на пересечении с трассой Орёл-Тамбов и «петля» в месте пересечения с дорогой на Ярлуково. Развязки предполагают возведение двух путепроводов длиной 72,38 м и 59,78 м, эстакады поднимутся на высоту девять и шесть метров соответственно над существующими дорогами.

В настоящее время для путепровода «Ярлуково – Ссёлки – Грязи» забиты 162 сваи, устроены ростверки, забетонированы стойки. После того, как опоры будут готовы, на них уложат ригели, а затем приступят к монтажу пролетных конструкций.

На месте путепровода «Орел-Тамбов» пока забиты восемь пробных свай. Песчаный пласт мешает забить сваи на нормативную глубину. В ближайшее время проблема будет решена: скважины под сваи пробурят с помощью специальной машины. Оба путепровода, по словам строителей, будут рассчитаны на максимальную нагрузку (класс А-14).

На участке строительства автодороги (2,9 км) ведутся работы по отсыпке земляного полотна, устройству песчаного подстилающего слоя и нижнего слоя шлакового основания. Построены 11 из 13 водопропускных труб на примыканиях. Строительство этого этапа финансируется за счет государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области». Стоимость контракта составила более 1 млрд рублей.

Второй этап строительства – это пять километров двухполосной дороги от путепровода «Ярлуково – Ссёлки – Грязи» до Матырского водохранилища. К воде новая дорога выйдет между сёлами Ярлуково и Каменное. Песчаное основание устроено более, чем на четырех километрах этого отрезка, ведется устройство первого слоя щебеночного основания. Для строительства первого второго этапов подрядчик – компания «Руслан-1» – завез уже около 700 000 кубометров песка и около 60 000 т шлакового щебня. Оба этапа будут завершены к концу года.

В следующем году начнется строительство моста через водохранилище длиной 364,5 м. После этого останется построить завершающий участок обхода длиной 4,2 км и транспортную развязку на пересечении с дорогой Липецк – Грязи – Песковатка (третий этап строительства). Завершение работ запланировано на ноябрь 2024 года. Второй и третий этапы финансируются за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сумма контракта составляет 1,9 млрд рублей. Вторая очередь Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести транспортный поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Вокруг Липецка замкнётся полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».

Строительство автомобильной дороги находится под личным контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Новая автодорога позволит закольцевать грузопоток вокруг Липецка, для грязинцев появится еще один мост, самый протяжённый у нас в области», – отмечает Игорь Артамонов.