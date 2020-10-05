Под Липецком произошла авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей

Днем 2 октября на автотрассе Орел – Тамбов в Липецке произошло столкновение автомобилей «Тойота» под управлением 57-летнего водителя и «Рено» с 29-летней женщиной за рулем.

От удара «Рено столкнулся с двумя грузовиками – «Мерседесом» и КамАЗом. В результате водитель и 2-летняя пассажирка второй иномарки получили травмы. После оказания помощи их отпустили. Ребенок находился в детском кресле, что, возможно, спасло его от более тяжелых травм. Предварительной причиной столкновения стало нарушение дистанции.

При столкновении или резком торможении на скорости 50 километров в час ребенок, находящийся в машине без детского удерживающего устройства по инерции продолжает двигаться со скоростью автомобиля и с такой же скоростью ударяется о жесткие конструкции машины. Сила удара в этот момент аналогична падению с 4 этажа. Удержать на руках его в этот момент невозможно. Использование детских удерживающих устройств поможет обезопасить маленьких пассажиров, напоминают в Госавтоинспекции.