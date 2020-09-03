Под Липецком смонтировали пролетные конструкции путепровода на строящемся участке Восточного обхода

Первый из двух путепроводов 1 этапа строительства Восточного обхода поднялся в районе поворота с трассы Сселки – Грязи на с. Ярлуково. В этом месте будет дорожная развязка в форме петли, сейчас идёт устройство насыпи для подъездов к мосту. Его длина – 60 м, высота – 6 м. Об этом сообщили в региональном управлении дорог и транспорта.

На месте второй будущей развязки – на перекрестке трассы Орёл-Тамбов с дорогой Сселки – Грязи сейчас монтируют свайный фундамент под опоры второго путепровода, длиной 72 м. Также готовят основание под подъездные пути. Трёхкилометровый участок дороги между этими развязками уже отсыпали щебнем.





Щебень заканчивают уплотнять и на объекте второго этапа строительства -5-километровом участке будущей трассы, который выходит к Матырскому водохранилищу между сёлами Ярлуково и Каменное. Примерно через неделю там уже начнут укладывать асфальт. А в следующем году планируется начать строительство моста через водохранилище (3 этап).

2-я очередь Восточного обхода промышленной зоны Липецка станет замыкающим элементом Липецкой кольцевой автодороги, соединяющим грязинскую трассу с трассой Р-119 Орёл – Тамбов. Строительство удалось начать благодаря национальному проекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. В этом году подрядчик – компания «Руслан-1» – завершит 1 и 2 этапы, дотянув автодорогу до водохранилища. А завершиться строительство второй очереди по плану должно в 2024 году. Это самый крупный дорожный проект региона за последние годы, его стоимость – около 3 млрд рублей.

Вторая очередь Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка поможет разгрузить трассы Липецк – Усмань, Липецк – Грязи, вывести грузовой поток за пределы города, связать аэропорт с промышленной зоной. Вокруг Липецка замкнётся полноценная кольцевая автодорога, которая обеспечит межрегиональные транспортные связи с выходом на федеральные трассы М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».