Под Липецком строят 25-метровый бассейн с шестью дорожками

В Липецком округе ведётся строительство модульного бассейна с шестью плавательными дорожками. Объект возводится по поручению главы региона Игоря Артамонова.

Ход работ на личном контроле держит вице-губернатор Роман Балашов, который недавно проверил строительную площадку.

«Проверяется соблюдение технологий, сроков и сметной документации. Держу объект на личном контроле – бассейн должен быть сдан качественно и в срок», – подчеркнул Роман Балашов.

Геометрия будущего спортсооружения уже хорошо просматривается. Завершить строительство должны в течение нескольких месяцев.

«Новый объект станет важным дополнением к спортивной инфраструктуре региона и создаст дополнительные возможности для занятий плаванием как для детей, так и для взрослых», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.