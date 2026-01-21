Под настоящие крещенские морозы

На праздник Крещения Господня в купель на Чуевском пруду, по данным спасателей, окунулись два с половиной десятка человек.

В прошедший понедельник православные отмечали один из самых главных христианских праздников — Крещение Господне. А по давней традиции по всей стране многие люди совершили обряд омовения в ледяной проруби.

В Добринском округе чуть ранее было организовано единственное место, где можно было безопасно окунуться в воду. Им стал Чуевский пруд (1-я плотина). Был взят анализ воды, который показал, что она безопасна для людей. Толщину льда измерили спасатели, она оказалась 30 сантиметров, что позволяет находиться на льду большому количеству граждан.

Незадолго до праздников здесь прорубили полынью, в которую установили деревянную купель. Для удобства и безопасности нырявших она имеет ступеньки и поручни, а также основание. Перед установкой купели дно исследовали водолазы. Подходы к проруби были выложены досками и поддонами. Было смонтировано освещение. А для купающихся установили палатку, где можно было переодеться.

Ближе к 12 ночи к Чуевскому пруду стали съезжаться автомобили. Проезд к водоему был хорошо расчищен, организована стоянка для автомобилей. Жители и гости Добринки приезжали семьями, некоторые были с детьми. Те, кто не собирался нырять в ледяную воду, оказались в роли зрителей. И, как только на часах была полночь, первые смельчаки стали подходить к проруби, чтобы совершить обряд омовения. Некоторые окунаются в прорубь уже не один десяток лет, несмотря на погоду в день Крещения. В этом году синоптики оказались правы, пообещав нам настоящие крещенские морозы. Температура воздуха в крещенскую ночь была 21-22 градуса мороза при небольшом ветре на водоеме. Однако это не остановило многих. В числе окунавшихся были женщины и дети. Но большого ажиотажа и наплыва людей, как это было в прошлые годы, не наблюдалось. Всем желающим предлагали горячий и ароматный чай, чтобы согреться на морозе. Неподалеку дежурила карета скорой медицинской помощи, а сотрудники полиции охраняли общественный порядок.

Как позднее сообщили спасатели, всего за время их дежурства на Чуевском пруду обряд омовения прошли 25 человек, а общее число пришедших на водоем составило порядка 80 человек.