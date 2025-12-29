Под Новый год для детей свершится чудо

В Добринском округе активно продолжается Всероссийская новогодняя акция «Ёлка желаний», старт которой в муниципалитете был дан 19 декабря после окончания очередной сессии Совета депутатов.

Заранее в приемной руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова была установлена новогодняя ёлка, на которой были размещены пожелания детей со всего нашего округа.

Одними из первых по доброй традиции в акции уже поучаствовали заместители главы Добринского округа Олег Малыхин, Александр Ногтев, Андрей Тарасов, Галина Демидова, председатель Совета депутатов Сергей Григорьев, начальник управления финансов Оксана Быкова, руководитель детской школы искусств имени Н.А. Обуховой Анна Коняева, представители депутатского корпуса.

Пожелания у мальчишек и девчонок самые разные: машинки на пульте управления, куклы, специальные фломастеры для рисования и многое другое.

Всего на «Ёлке желаний» — 35 детских пожеланий от детей со всего муниципалитета. Одно из них снял и Александр Николаевич.

— До самого любимого праздника, — сказал А.Н. Пасынков, — остается уже совсем немного времени. Каждый из жителей округа может почувствовать себя в роли волшебника и подарить детям ощущение новогоднего чуда.