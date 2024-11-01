Какими способами Липецкая область противодействует террористическим угрозам и как сделать эту работу более эффективной, обсудили участники заседания антитеррористической комиссии под руководством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Отмечено, что особое внимание уделяется антитеррористической защищенности учреждений образования и иных социально-значимых объектов, а также мест массового пребывания людей. Проводится масштабная работа по информированию граждан о действиях в случае угрозы. Важным направлением является профилактика вербовки граждан в террористическую деятельность и другие противоправные действия. Акцент делается на молодежи и граждан, пребывающих в регион с других территорий.

Для усиления работы предложено регулярно переосмысливать профилактику с учетом новых угроз, масштабировать успешные муниципальные практики, усиливать информационную профилактическую кампанию. Руководителям учреждений образования дано поручение в обязательном порядке пройти обучение и повышение квалификации по антитеррористической деятельности. Подобные курсы в регионе проводят Институт развития образования и Координационный центр ЛГТУ.

«Меры, предпринимаемые в рамках антитеррористической деятельности в регионе, направлены на предупреждение угроз и обеспечение безопасности наших граждан. В сложившейся ситуации необходимо держать эту деятельность на особом контроле, оперативно доводить до ответственных лиц в муниципалитетах информацию о новых угрозах и быстро предпринимать контрмеры», – прокомментировал Игорь Артамонов.