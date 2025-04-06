Под «Сводом» не страшно

На прошлой неделе в администрации Добринского района руководитель муниципалитета Александр Пасынков передал комплекс радиоэлектронной борьбы «Свод» (FPV-5+) нашему земляку Сергею из 752 мотострелкового полка с интересным позывным «Наливай», который защищает наши рубежи на Сватовском направлении. Эта техника предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Наши ребята «за ленточкой» очень нуждаются в таком комплексе. Защитника его сослуживцы специально командировали на малую родину, когда узнали, что волонтеры и все неравнодушные жители Добринского района собрали необходимую сумму и выкупили дорогостоящий комплекс РЭБ по просьбе бойцов.

Тактико-технические характеристики комплекса таковы, что с его помощью возможно сохранить жизни бойцов, автотранспортные средства и технику от ударных БПЛА и дронов-камикадзе.

Сергей поблагодарил администрацию муниципалитета, руководителей сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей, а также всех своих земляков за помощь фронту. Благодаря добринцам он с сослуживцами теперь под надежной защитой «свода». Кстати, комплекс был собран на одном из предприятий города Липецка.

Корреспонденту «ДВ» боец рассказал, что в зоне специальной военной операции он находится с марта 2022 года. За это время успел отличиться в боях. Имеет награды: медаль Жукова и медаль «Участнику специальной военной операции».