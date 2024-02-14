Подведены итоги социально-экономического развития Добринского муниципального района за 2023 год. Про их основные аспекты рассказала заместитель главы муниципалитета, председатель комитета экономики Г.М. Демидова:

— Минувший год прошел под знаком развития как в социальной, так и в экономической сферах. Подкреплю свое высказывание конкретными цифрами. Итак, суммарный объём отгруженной продукции и выполненных услуг по крупным и средним предприятиям составил 19 миллиардов рублей. За время страды-2023 добринские аграрии собрали 296 тысяч тонн зерновых культур, 33 с половиной тысячи тонн подсолнечника, выкопали около полутора миллионов тонн сахарной свеклы. Произведено 33 тысячи тонн мяса, надоено 15 тысяч тонн молока.

По итогам работы в 2023 году сельскохозяйственные предприятия прогнозно получат 3,6 миллиарда рублей прибыли.

Снабженческо-сбытовые кооперативы реализовали продукции на 169 миллионов рублей. Перерабатывающие кооперативы произвели и реализовали мясомолочную продукцию на 37 миллионов рублей.

Успешно развивается кредитная кооперация. Доля прибыльных СКПК достигла 76 процентов, население района получило в виде займов 32 миллиона рублей. Объем инвестиций за истекший год составил 2,8 миллиарда рублей. Наибольшие вложения были в агропромышленный комплекс (1,7 миллиарда рублей).

Средства направлены на приобретение высокотехнологичной сельскохозяйственной техники и оборудования, поголовья КРС, строительство ангаров для хранения готовой сельскохозяйственной продукции, реконструкцию животноводческих помещений.

Промышленные предприятия продолжают модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей. В Добринке молодая организация ООО «Липецкие зори» реконструирует помещения бывшей заготконторы, где начинают выпускать колбасные изделия и мясные деликатесы. Полный запуск пищевого производства, который создаст не менее ста новых рабочих мест, планируется в текущем году.

Завод растительных масел и комбикормов «Добринский» построил и запустил два цеха по производству экструдированных и гранулированных кормов для сельскохозяйственных животных. Монтируется оборудование для переработки подсолнечника. На предприятии создано более 50 новых рабочих мест. Реконструкция и новое строительство цехов будут продолжены в текущем году.

Среди инвестиционных проектов, реализованных в бюджетной сфере за 2023 год, наиболее значимыми являются новый спортивный зал в лицее №1 п. Добринка, в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на территории районного Центра культуры и досуга построена многофункциональная спортивная площадка для сдачи норм ГТО, возводится отделение врачебной практики в селе Талицкий Чамлык, завершен капремонт фасада и двух входных групп в центральной районной больнице. Закуплено современное медицинское оборудование. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, благоустроена площадка около хирургического отделения на улице Корнева, здесь же выстроили новое ограждение всего больничного комплекса.

Для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в районном центре построены 6 индивидуальных жилых домов для работников бюджетной сферы (врачи, учителя).

В декабре 2023 года было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимодействии между «Агентством инвестиционного развития Липецкой области» и администрацией Добринского района. Документ предполагает раскрыть наш район как инвестиционно привлекательный.

Соглашение охватывает инвестиционные проекты, реализуемые в Добринском районе (от 20 миллионов рублей) в промышленном производстве, переработке сельхозпродукции, оказании логистических услуг.

После реконструкции торгового помещения в селе Талицкий Чамлык открылся магазин «Магнит». В Добринке заработали сетевые магазины «Пятерочка» и «Светофор». Увеличились обороты розничной торговли в общественном питании и сфере бытовых услуг.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в районе увеличилось и составило 834 единицы. Общая численность занятых в этой сфере — 4400 человек. Только за прошлый год малый бизнес, на долю которого приходится 652 миллиона рублей вложенных инвестиций, создал 235 новых рабочих мест. Государственной поддержкой в виде социальных контрактов на открытие и развитие собственного дела воспользовались 147 хозяйствующих субъектов (индивидуальные предприниматели, самозанятые, владельцы личных подсобных хозяйств). Люди получили финансовую помощь в размере 43 миллионов рублей. На территории района функционирует 370 объектов потребительского рынка, в том числе 251 торговый объект.

Сохранена положительная динамика роста денежных доходов населения. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций увеличилась на 12,5 процента. По итогам прошлого года она составила 51960 рублей (данные Росстата). Рост зарплаты также отмечен во всех сферах экономики. Ситуация на рынке труда остается стабильной, массового высвобождения работников не было. При содействии центра занятости на постоянную и временную работу было трудоустроено 664 человека, из них безработных — 105 человек.

Цифры 2023 года — весьма оптимистичные. Уверена, что и нынешний год в этом плане окажется богатым на события со знаком «плюс».