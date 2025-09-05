Подарил три рюкзака и утюг

Геннадий Николаевич КРУТСКИХ, депутат облсовета, для многих семей Добринского района давно стал добрым спонсором. Накануне Дня знаний школьные рюкзаки, наполненные под завязку необходимыми канцелярскими товарами, вручил трём братьям-ученикам из посёлка Ильича.

— С этим семейством дружу давно, — рассказывает Геннадий Николаевич, — знаю, что ждут меня, стараюсь и к различным праздникам передать гостинцы.

И уже, как только мы подъехали, моментально вышли встречать гостей четвероклассник лицея Роман Усов с бабушкой Татьяной Николаевной Крестниковой, будто у дома сидели и ждали.

Ромка — при полном параде. Словно сейчас возьмёт врученный ему портфель и тут же помчится с ним в школу. Два его брата — восьмиклассник Артём и третьеклассник Максим — не смогли участвовать в этом добром мероприятии: старший решил летом даром времени не терять и подрабатывает на току, а младший отдыхает с мамой.

— Мы с радостью всегда ждём Геннадия Николаевича, — признаётся бабушка, — сначала он один портфель привозил первому внуку, потом другие мальчишки подрастали — их тоже взял под крыло. Это большое подспорье для нашей семьи. Низкий поклон этому доброму человеку.

— Спасибо большое, — сказал и Рома, обещавший с таким классным портфелем учиться хорошо.

На сей раз добрая миссия депутата областного парламента была усилена ещё тем, что по просьбе бабушки семейный спонсор подарил им утюг, чтоб в школу дети ходили в опрятной и выглаженной одежде.

Радость момента с семьёй разделили глава Новочеркутинского сельсовета Елена Евгеньевна Зюзина и местная жительница Галина Николаевна Хованских, которые тоже порадовались за мальчишек.