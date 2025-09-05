Общество

Подарил три рюкзака и утюг

22 минуты назад
Автор Марина Пчельникова

Геннадий Николаевич КРУТСКИХ, депутат облсовета, для многих семей Добринского района давно стал добрым спонсором. Накануне Дня знаний школьные рюкзаки, наполненные под завязку необходимыми канцелярскими товарами, вручил трём братьям-ученикам из посёлка Ильича.

— С этим семейством дружу давно, — рассказывает Геннадий Николаевич, — знаю, что ждут меня, стараюсь и к различным праздникам передать гостинцы.

И уже, как только мы подъехали, моментально вышли встречать гостей четвероклассник лицея Роман Усов с бабушкой Татьяной Николаевной Крестниковой, будто у дома сидели и ждали.

Ромка — при полном параде. Словно сейчас возьмёт врученный ему портфель и тут же помчится с ним в школу. Два его брата — восьмиклассник Артём и третьеклассник Максим — не смогли участвовать в этом добром мероприятии: старший решил летом даром времени не терять и подрабатывает на току, а младший отдыхает с мамой.

— Мы с радостью всегда ждём Геннадия Николаевича, — признаётся бабушка, — сначала он один портфель привозил первому внуку, потом другие мальчишки подрастали — их тоже взял под крыло. Это большое подспорье для нашей семьи. Низкий поклон этому доброму человеку.

— Спасибо большое, — сказал и Рома, обещавший с таким классным портфелем учиться хорошо.

На сей раз добрая миссия депутата областного парламента была усилена ещё тем, что по просьбе бабушки семейный спонсор подарил им утюг, чтоб в школу дети ходили в опрятной и выглаженной одежде.

Радость момента с семьёй разделили глава Новочеркутинского сельсовета Елена Евгеньевна Зюзина и местная жительница Галина Николаевна Хованских, которые тоже порадовались за мальчишек.

