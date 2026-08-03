Подарим детям радость первого звонка

В Добринском округе вновь стартует благое дело: ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» (филиал №4 по Добринскому району) запускает ежегодную благотворительную акцию «Семья — семье». Её цель — поддержать семьи, которые сейчас переживают непростые времена, и помочь им подготовить детей к новому учебному году, ведь для каждого ребёнка 1 сентября — это особенный день: волнительный, яркий, полный надежд, и так хочется, чтобы он начался без тревог о том, всё ли есть для школы.

Благодаря вашему участию каждый ученик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет 1 сентября 2026 года войти в класс с полным набором нужных вещей: с новым ранцем, тетрадями, ручками и всем, что сделает школьные будни чуточку легче и радостнее.

Желающие принять участие в акции могут принести лично или передать школьную и спортивную форму, канцелярские принадлежности, ранцы, денежные средства в ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» (филиал №4 по Добринскому району) по адресу: п. Добринка, ул. Советская, д. 10, 2-й этаж, каб. №206.

По возникающим вопросам просим обращаться по телефону: 8 (4742) 55-70-90, доб. 363.

Срок проведения акции — с 1 августа по 25 августа 2026 года. Давайте вместе сделаем так, чтобы ни один ребёнок не остался в стороне от праздника знаний, ведь даже самый скромный вклад становится частью большого доброго дела!