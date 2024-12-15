В преддверии Нового года коллектив отдела образования, МБУ «Центр обслуживания учреждений образования», все педагоги и воспитатели общеобразовательных учреждений совместно с учащимися, воспитанниками, их родителями, техническим и обслуживающим персоналом школ активно приняли участие в областной акции «Подарок к Новому году участникам СВО». В кратчайший срок были закуплены необходимые товары: обувь, термобелье, горелки, спальные мешки, фольгированная теплоизоляция, сладости, медикаменты и т.д.

Цель данной акции — эмоциональная поддержка и поднятие боевого духа солдат, которые несут свою службу и защищают нашу Родину. Хотелось бы, чтобы каждый человек в нашей стране понимал важность служения Отчизне и мог оценить тот труд, который солдаты в него вкладывают.

Благодарим всех, кто откликнулся на призыв акции и сделал доброе и значимое дело.