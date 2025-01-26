Отец Илья навестил Раису Константиновну Черникову. Кроме сладкого подарка, она получила благодарственное письмо от благочинного Добринского ЦО Александра Адоньева за вклад в строительство храма с. Талицкий Чамлык.

С декабря 2024 года настоятелем храма Космы и Дамиана в с. Талицкий Чамлык стал иерей Илья Исаев. Выпускник Воронежской духовной семинарии, уроженец г. Ельца, он переехал в наш район с семьей: женой и маленьким ребенком.

Свое знакомство с местными жителями о. Илья начал с посещения в дни рождественских праздников тех, кто помогал в строительстве храма, многодетных семей, а также семей участников СВО. Визит батюшки стал для таличан неожиданным, но очень приятным сюрпризом. Он поздравил хозяев с праздником, вручил подарки.

Побывал священник и в Талицкой средней школе, тоже не с пустыми руками. Всего на рождественские праздники 200 человек получили сладкие наборы.

— Цель моего визита — поздравить жителей села с праздником, подарить им рождественское настроение и напомнить, что храм в Талицком Чамлыке открыт для всех, — подытожил о. Илья. — Уже на Крещение на службу пришли порядка восьмидесяти человек. Отрадно, что среди них были и дети. Кстати, в качестве поощрения те из них, кто выстоял всю службу до конца, тоже получили подарки.