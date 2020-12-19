Подарок для липчанки стал одной из самых дорогих покупок в Wildberries

Пандемия коронавируса отразилась на покупательской активности россиян в преддверии Нового года: число покупок в декабре выросло более чем в два раза относительно декабря 2019 года, а средний чек покупки подарочного набора косметики или сладостей прибавил почти четверть. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на исследование российского интернет-ретейлера Wildberries.

Самыми дорогими подарками, купленными у Wildberries, стали ноутбук за 242 тыс. рублей, который приобрел житель Махачкалы, ювелирные золотые серьги с бриллиантами стоимостью 180 тыс. рублей для жительницы Среднеуральска и шуба за 162 тыс. для жительницы Липецка.