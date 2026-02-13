Подарок, который ждали

Четырнадцатого февраля во всем мире отмечают День дарения книг. Этот праздник посвящен нашей любви к чтению и литературе.

В советскую эпоху был очень распространен лозунг: «Книга — лучший подарок». Сейчас его истинный смысл, вероятно, понятен только людям старшего возраста. Они помнят время, когда произведения популярных писателей было не купить в магазине, а библиотечные книги буквально зачитывались до дыр. В те годы получить в подарок желанную новинку или редкое издание было настоящим событием и, бесспорно, лучшим подарком для любого ценителя литературы.

— А вы согласны с утверждением, что книга — лучший подарок? — спросили мы у читателей «ДВ».

Керим АЛИМУРАДОВ, с. Нижняя Матренка:

— Книги уже давно не дарю — сейчас это, по-моему, не актуально. Но если сам получу в подарок — буду рад. Любил и люблю читать, раз в месяц захожу в библиотеку. Меня интересует военная тематика.

Сейчас молодежь черпает для себя информацию из телефона. А я помню еще время, когда люди часами отстаивали очередь в книжный магазин. И это никого не удивляло.

Нина АЛЕНИЧЕВА, п. Кооператор:

— Конечно, книга — очень хороший подарок для меня, особенно, если это литература по рукоделию. И хотя у меня много уже собралось такой, лишнему экземпляру, например, по вязанию была бы рада.

Помню, в 80-90-е годы теперь уже прошлого века было модно дарить женщине книгу с кулинарными рецептами. Эти издания считались дефицитными, их было не достать.

Татьяна АКУЛИНИНА, п. Добринка:

— Для меня книга — это дар в самом высоком смысле. Не зря же я когда-то пошла учиться на филолога и потом много лет преподавала литературу. Книга для меня — и друг, и учитель, и путеводитель по жизни. Даже в самой большой суете я нахожу для неё время.

А сейчас самый драгоценный томик в домашней библиотеке — это сборник стихов моей дочери Яны.