В начале прошлой недели по воле случая я оказалась у центральной больницы на улице Корнева в Добринке. И решила специально пройтись по новым тротуарам. С удовольствием отметила, как преобразилась территория напротив стационарного корпуса: зеленели выкошенные газончики, заметно подросли посаженные в прошлом году деревья и кустарники, радовали глаз места отдыха с лавочками, какой-то особый уют исходил от зажженных светильников, расположившихся вдоль дорожек.

А на днях парковая зона еще больше преобразилась. На самой большой площадке, выложенной плиткой, установили беседку: красивую конструкцию с коваными элементами. Изготовители умело соединили воедино черный металл, дерево и светлый сайдинг. Беседка стала истинным украшением прибольничной территории.

Такой щедрый подарок преподнес больнице депутат областного Совета депутатов Г.Н. Крутских — генеральный директор ООО «Гелиос».