На минувшей неделе долгожданный и необходимый подарок получили участники проекта «Липецкое долголетие» из села Новопетровка от председателя регионального парламента Владимира Серикова. Им был передан станок для резки ткани, которая идет на изготовление маскировочных сетей.

Подарок передали член партии «Единая Россия», депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских, его однопартиец, исполнительный секретарь Добринского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин и заместитель начальника эксплуатационной газовой службы п. Добринка Дмитрий Никишин.

Одна из участниц проекта — заведующая Новопетровским сельским Домом культуры Наталья Бородина рассказала гостям, что подаренный станок значительно упростит и ускорит процесс плетения маскировочных сетей для наших бойцов на передовой.

В объединение «Души запасы золотые» входят новопетровцы от 50 лет и старше. Пять дней в неделю (дважды в день) они собираются вместе, готовят гуманитарную помощь для наших земляков.

— За это время, — говорит Наталья Анатольевна, — мы делали окопные свечи, спички долгого горения, «сухой душ», покупали и готовую продукцию для отправки в зону спецоперации. Новопетровцы откликаются на наши просьбы, приносят в сельский ДК продукты питания, одежду, белье. Словом, помогают чем могут. Мы сотрудничаем с добринскими казаками и дважды в месяц передаем им собранное для отправки. Были проблемы как раз со станком для резки ткани. Наши умельцы-мужчины изобрели самодельный станок, мы его использовали в работе. Ну а с таким подарком дела начнут спориться быстрее. Спасибо Владимиру Витальевичу Серикову за помощь нам, а также мы благодарны и тем, кто его доставил.

А вот этот самодельный станок служил новопетровцам при изготовлении маскировочных сетей раньше. Теперь дело пойдет гораздо быстрее.

В свою очередь, Г.Н. Крутских поинтересовался у женщины, в чем еще нуждается их объединение. Оказалось, иногда бывают перебои с тканью для плетения маскировочных сетей и нужны хорошие, профессиональные ножницы для ее резки. Депутат облсовета пообещал решить эту проблему.

«С первых дней спецоперации наш регион подключился к помощи фронту и жителям Донбасса. В стороне не остались активные жители города, представители бизнеса, трудовых коллективов. Регулярно в зону СВО и на Донбасс отправляют многотонные грузовики с гуманитарной помощью. В посылках из дома есть всё самое нужное: теплая одежда, средства реабилитации, лекарства, провиант. Липчане делают большой вклад в приближение победы. Эта работа идет одной большой связкой», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.