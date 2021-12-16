Липецкий государственный университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского перевыполнил план по вакцинации от COVID-19. В соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора в университете необходимо было привить не менее 80% студентов. ЛГПУ привил 86%, сообщает пресс-служба вуза.

Прививаются студенты в здравпункте университета. Каждому вуз предоставляет два выходных – в день введения препарата и на следующие сутки после вакцинации. Тех студентов, которые привились до 1 ноября, ЛГПУ поощрил материальной помощью, которую можно потратить на оздоровительные мероприятия.