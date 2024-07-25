Количество поддельных банкнот в Липецкой области сократилось. За первые шесть месяцев 2024 года обнаружено 20 фальшивок. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщают в реготделении Банка России.

Чаще всего мошенники подделывали самые крупные – пятитысячные – купюры, таких фальшивок было 16: на одну меньше, чем в первом полугодии 2023 года. Также эксперты Банка России вывели из оборота одну двухтысячную и три тысячные банкноты: в прошлом году было обнаружено три и семь таких подделок соответственно. Также с января по май этого года были выявлены 100 фальшивых китайских юаней и две стодолларовые банкноты США.

Эксперты Банка России напоминают, что проверить любую купюру можно в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Оно бесплатное и доступно для экосистем IOS и Android по QR-кодам на данном сайте.