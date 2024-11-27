В Липецкой области проходит обучающий проект «Начни сейчас!», который был организован центром «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Проходят обучающие тренинги для предпринимателей и самозанятых.

Один из таких тренингов прошел в администрации Добринского района, куда пригласили студентов Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа, а также начинающих предпринимателей. Как рассказала заместитель главы администрации Добринского района Галина Демидова, выбор аудитории был не случайным. Может, в будущем, кто-то из студентов решится стать самозанятым, а начинающие предприниматели благодаря проекту выйдут на новую ступень развития.

В ходе тренинга сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП» Маргарита Болдырева провела участников через этапы реализации проекта, направленного на стимулирование предпринимательской активности. Присутствовавшие узнали о специальном налоговом режиме для самозанятых, расчете рентабельности и жизнеспособности проекта, а также о мерах поддержки для запуска и развития бизнеса. Встреча прошла в формате живого общения, участники мероприятия задавали вопросы и получили необходимые знания и практические советы для открытия или расширения собственного дела.

Подобное мероприятие, но уже в онлайн-формате пройдет 2 декабря. И все зарегистрированные участники имеют отличную возможность получить до 200 тысяч рублей на открытие своего дела.