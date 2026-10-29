Поддержку липецких ветеранов СВО в предпринимательстве обсудили в центре «Мой бизнес»

Встреча с ветеранами СВО, которые уже ведут предпринимательскую деятельность или только планируют открыть своё дело, состоялась в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Гостям рассказали об инструментах развития, доступных как начинающим, так и действующим предпринимателям региона.

Организаторы встречи отметили, что ключевая особенность центра «Мой бизнес» – принцип «одного окна», который позволяет собрать на одной площадке все региональные институты поддержки предпринимательства. Здесь бизнес может бесплатно получить консультацию, пройти обучение, вывести свою компанию на экспорт, а также заручиться поддержкой в развитии и масштабировании дела.

Обсудили планы на 2026 год, востребованные меры поддержки и адаптацию существующих программ под запросы предпринимателей. Центр получил обратную связь от ветеранов СВО, чтобы точнее настроить поддержку и участие бизнеса в мероприятиях текущего года. Речь шла как об обучающих программах, так и о регистрации товарных знаков и продвижении продукции на региональных и федеральных площадках.

Ветеран СВО Сергей Федорец – председатель Комитета ветеранского предпринимательства и деловых инициатив Липецкой ТПП и автор патриотического бренда «Русский символ» — примет участие в Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2026» в Москве в декабре. Это новая мера поддержки для субъектов МСП в ремесленной сфере. Регион берёт на себя 50% стоимости выставочной площади, ещё 50% оплачивает участник.

Компания Сергея Федорца производит одежду и мерч с уникальной машинной вышивкой. Дизайн сочетает традиционные русские символы с современными элементами. Бизнесу чуть более года, но уже заключён контракт с межрегиональным патриотическим фестивалем «Родина Героев», а также запущен социальный проект «Капсула «Русский Уникальный Символ» (РУС)», в рамках которого сувенирные капсулы изготавливают ветераны СВО с инвалидностью, а средства направляются на гуманитарную помощь.

Благодаря услугам центра «Мой бизнес» Сергей Федорец получил комплекс мер поддержки: финансирование регистрации товарного знака и разработки сайта, обучение основам предпринимательской деятельности, консультации по старту бизнеса и поиску поставщиков, содействие в получении соцконтракта, а также информационное продвижение проекта «Капсула РУС».

Встреча завершилась индивидуальными консультациями. Участники смогли наметить конкретные шаги по развитию своих проектов и участию в будущих мероприятиях центра. Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«В Липецкой области существует множество мер поддержки участников СВО, в том числе по самореализации и построению карьеры после военной службы. Есть гранты, льготы, сопровождение для тех, кто решит открыть своё дело. Реализуется проект «Гордость Липецкой земли», это комплекс образовательных программ для тех, кто хочет приносить пользу на госслужбе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.